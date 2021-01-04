شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لرالي داكار السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق رالي داكار السعودية لعام 2021، الذي تستضيفه المملكة حتى 15 يناير/كانون الثاني الحالي، وسط أجواء رائعة وصراع مثير بين المشاركين.

وانطلقت المرحلة الأولى من مدينة جدة إلى بيشة بمشاركة 555 سائقاً، يتنافسون في 12 مرحلة لمسافة 7500 كيلومتر، تنتهي من حيث بدأت على شواطئ البحر الأحمر.

وانطلق رالي داكار الذي أبصر النور عام 1978 بمبادرة من تييري سابين، للمرة الأخيرة من باريس عام 2001، قبل أن يغادر أوروبا وإفريقيا لغزو أمريكا الجنوبية لمدة عشر سنوات، ومنذ عام 2020 لمدة خمس سنوات على الأقل، اختار منظمو الرالي المملكة العربية السعودية ومناظرها الصحراوية الخلابة مسرحاً لاحتضان منافساته.

وتميز سائق ميني المخضرم الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب (58 عاماً) في اليوم الأول من السباق الذي يشهد مشاركة كبار السائقين أبرزهم الفرنسي العائد سيباستيان لوب، وناني روما بطل العالم للراليات تسع مرات، والفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني).