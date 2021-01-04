«قدمنا له العرض الأكبر في تاريخ الكرة المصرية».. الزمالك يعلن: فرجاني ساسي خارج حسابات مدرب الفريق باتشيكو

كشف عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، ورئيس المنظومة الإعلامية بالنادي، عن أخر تطورات المفاوضات مع الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وبنهايةالموسم الجاري، يحق لساسي التوقيع مجاناً لأي فريق خلال الفترة الحالية، بحيث ينتقل إليه دون مقابل بعد نهاية الموسم.

وقال سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي في راديو "أون سبورت إف إم"، إن فرجاني ساسي بات خارج حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف المتحدث أن الزمالك حقق الفوز بدون فرجاني ساسي، في أخر مباراتين على حساب سموحة وإنبي، وجمع الفريق 10 نقاط في أول أربع مباريات، مشدداً على أن الأندية الكبيرة لا تتوقف على لاعب أو اثنين.

وأكد سالم أن الانتصار الذي حققه لاعبي الزمالك في أخر مواجهتين بالدوري، يشكل عاملاً إيجابياً ومهماً، لصالح القلعة البيضاء، في المفاوضات الجارية مع فرجاني ساسي ووكيله مهند عون.

واعترف سالم بوجود ضغوط كبرى في المفاوضات، بسبب العروض المقدمة للاعب التونسي، خاصة من الدحيل القطري، مؤكداً أن مسئولو القلعة البيضاء، سيقدمون لفرجاني ساسي عرضاً وفقاً لإمكانيات النادي الحالية.

وأوضح المتحدث أن العرض الذي قدمه الزمالك لفرجاني ساسي هو الأكبر بين كل عقود اللاعبين في مصر، بل هو الأكبر في تاريخ الكرة المصرية، حتى لو مازال رقمياً بعيداً عن الرقم المعروض عليه من الفريق القطري.

وأشار سالم إلى أن تصريحات مهند عون بشأن عدم استلام مستحقات فرجاني ساسي غير صحيحة بالمرة، موضحاً أنه تم تحويل مستحقات اللاعب التونسي كاملة، حيث حصل على 85% من مستحقاته، وباقي المبلغ 15% هي قيمة الضرائب وهو حق الدولة، وهو أمر طبيعي في كل عقود اللاعبين بالعالم.

ولفت رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك إلى أن موقف النادي الأبيض أفضل في الوقت الحالي، بعد الفوز على سموحة وإنبي، وهي رسالة لمن يهمه الأمر، تؤكد أن الفريق لن يقف على أحد، معترفا أن فرجاني ساسي هو الصداع الحقيقي في المفاوضات.