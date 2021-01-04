شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: زيزو يدين بالفضل للأبيض بشهرته.. ونبرم صفقتين فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه سوف يبرم صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد الانتهاء ملف تمديدعقود لاعبيه وحسم ملف رحيل مصطفى محمد للاحتراف الأوروبى، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" ليس هناك تفكير فى رحيل زيزو عن الزمالك ، اللاعب يدين بالفضل للقلعة البيضاء التى وصل من خلالها لمنتخب مصر بعد أن أصبح رقم صعب فى تشكيلة الفارس الابيض".

ويضيف عصام سالم:" اللاعب يقدر أوضاع النادى والزمالك يقدره جيداً خاصة أنه جاء للنادى وأغلب الزملكاوية لايعرفونه".

وأكمل المتحدث الإعلامى للزمالك: "تعاقد القلعة البيضاء مع صفقات جديدة مرتبط بالملفات العالقة فى النادى ، فلو رحل مصطفى محمد ودخل خزينة الزمالك أموالا سوف يتم التعاقد مع صفقة أو أثنين على أقصى تقدير، فمازال هناك متسع من الوقت لنهاية الشهر الجارى بخلاف الميركاتو الصيفى الذى كان الوقت ضيق فيه للغاية بعد قدوم اللجنة المعينة".

ويضيف عصام سالم: "أغلقنا ملف عرض أهلى جدة السعودى للتعاقد مع محمود الونش لأن استمرار اللاعب مهم للغاية فى هذا الوقت، خاصة أن محمود علاء لم يتعافى من كورونا بالاضافة لصعوبة التفريط فى أى لاعب من الزمالك هذا الموسم".

وعن فريق السلة قال عصام سالم: "لجنة الزمالك قررت جدولة المبالغ المستحقة لفريق السلة واليد، كنا الفترة الماضية مشغولين بفريق الكرة ولكننا فتحنا ملف الألعاب الآخرى وسوف يتم هذا الأسبوع تصحيح الاوضاع للحفاظ على العناصر الأساسية بهذه الفرق، خاصة مع وجود بند غريب فى عقود هؤلاء اللاعبين يتيح لهم الرحيل عن الزمالك فى حالة عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة شهرين، وبالتالى أثر على مستقبل هذه الفرق وخسرها أهم نجومها ونسعى لإصلاح هذه البنود فى عقود اللاعبين وبدأنا تفعيل قرار رفع العضويات ومناقشة وضع الفئات المستثناة التى حصلت على العضوية مقابل 20 الف جنيه وبالتقسيط".

واستقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على فتح ملف تعديل القيمة المالية وتمديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة، بعد النجاح فى إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وانتهت إدارة الكرة فى الزمالك من تجديد تعاقد الرباعى شيكابالا ومحمود جنش ويوسف أوباما وأحمد فتوح قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولا تزال المفاوضات جارية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى يماطل فى تجديد تعاقده هو ووكيله مهند عون بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وتبدأ لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة عقد جلسات مع الثلاثى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، لتعديل القيمة المالية لعقودهم فى ظل تألقهم مع الزمالك طوال الموسم الماضى ومع انطلاق الموسم الحالي، وفى حالة الانتهاء من ملف تمديد عقد الثلاثى ستكون إدارة الزمالك قد نجحت فى الحفاظ على 90 % من القوام الأساسى للفريق.