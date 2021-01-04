شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمود متولى صخرة الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ "28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الاثنين محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد متولي في 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئين الاسماعيلي عام 2002 وعمره 9 سنوات حيث ترك انطباع جيد لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق في بطولة الكونفدرالية 2013.

محمود متولي انضم إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء حوالي 15 مليون جنية، خلال الميركاتو الصيفي في بداية الموسم الماضى، باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسي مع منتخب الفراعنة.

أما عن سجل المشاركات الدولية مع منتخب مصر، فشارك مدافع الأهلي في 19 مباراة مع منتخب الشباب تحت 19 عاماً، كما شارك في مباراتين مع المنتخب الأوليمبي تحت 23 عام، إلا أنه مازال ينتظر الفرصة في المشاركة مع المنتخب الأول خلال المباريات المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة.

تألق محمود متولى خلال مشاركته مع الفريق الأحمر وشارك في 15 مباراة وظهر بمستوى متميز للغاية لينجح في حصد مكان أساسى بخط الدفاع الأهلاوى ، الأمر الذي أثلج صدور عشاق القلعة الحمراء قبل أن يتلقى اللاعب ضربة موجعة بتعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى مباراة أسوان، في منافسات الدوري الممتاز الموسم الماضي ليغيب عن فريقه الذى نجح فى حصد الثلاثية التاريخية بالفوز بالدوري وكأس مصر ودوري الابطال الافريقى ، وشارك متولى زملاؤه فرحة التتويج بهذه الكئوس.

دعم النادى الأهلى، وشد من أزر محمود متولى، بعد تأكيد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وبعث له برسالة عبر حساباته المختلفة على منصات السوشيال ميديا: "ستعود أقوى مما كنت.. ستعود مقاتلاً فوق أرض الملعب كما عهدناك، الجميع هنا يتمنى لك الشفاء العاجل"، وحرص محمود الخطيب رئيس الاهلى على زيارة متولى فى المستشفى عقب اجراء جراحة الصليبى ليساند اللاعب فى محنته.

وتعرض متولي للإصابة في الرباط الصليبى مرتين قبل الاصابة الأخيرة عندما كان في صفوف الدراويش ، ورغم أن الصليبى هو أكثر الإصابات التى يخشاها لاعبو الكرة، إلا أنه يمكن قهرها بالإرادة القوية ورسائل الدعم والمساندة التى يتلقاها اللاعب يومياً من جماهير ناديه وزملاؤه.