شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مفاجأت قائمة الأهلى بمونديال الأندية وأزمات أوضة اللبس ببيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن أوضة اللبس فى بيراميدز تمتلىء بالأزمات، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أحمد الشناوى حارس بيراميدز يعانى من تهتك فى غضاريف الركبة وخضع للأشعة وسوف يغيب فترة عن الملاعب ولكنه لايحتاج لجراحة ، فيما يشعر المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز بالاستياء لغيابه عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم ومنح الفرصة لشريف إكرامى".

ويضيف شوبير: "محمد فاروق لاعب بيراميدز زعلان وعايز يمشى وعنده عرض من سيراميكا وقد يتم الموافقة عليه، تشعر أن بيراميدز رغم فوزه على الانتاج الحربى إلا أن أوضة اللبس فيها مشاكل وأزمات".

وعن الأهلى قال شوبير: إن قائمة النادى الأهلى لكأس العالم للأندية لن تشهد أية مفاجأت، مؤكداً إنها ستكون فيها 35 لاعب ولن تشهد أية مفاجأت، وموسيمانى طلب الاستفسار عن إمكانية قطع إعارة عمار حمدى بعد مبارياته الأخيرة مع الاتحاد السكندري ولكن بالتواصل مع محمد مصيلحى رفض وقال قطع الإعارة فى نهاية الموسم الأول مثلما ينص العقد وبالتالى أغلق الأهلى الملف تماماً".

وعن الإسماعيلى قال شوبير: "هتجنن بجد على اللى بيحصل فى الإسماعيلى اللى بيقدم نتائج سيئة للغاية منذ بداية الدوري ، وقصة تغيير المدربين صعبة للغاية دول جابوا أبو طالب العيسوى من البيت يدرب الفريق بعد اعتذار محمد وهبة اللى رفضوا يعملوله عقد واعتذار طلعت يوسف اللى تفاجأ بتغيير الاتفاق معه ، اتمنى أن يكون فيه أمل لإصلاح الإسماعيلى".

وعن ساسى قال شوبير:" لو راح الدوحة هيشوف الفارق وهيفتقد حب جماهير الزمالك".

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف، بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

فيما أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، استمرار عمار حمدى المعار من النادى الأهلى فى صفوف زعيم الثغر، وعدم وجود أى نية لعودته للأهلى فى الفترة الحالية .

ونفى رئيس الاتحاد كل ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود صفقة تبادلية بين إدارة الناديين، مؤكدا أنه لم يتلق أى مكالمات أو فتح أى خطوط اتصال عن مثل هذه الاتفاقات، وأنها مجرد اجتهادات شخصية ومن المستحيل مجرد التفكير فى ذلك، ونحن نتعامل مع إدارة محترفة مثل النادى الأهلى تحترم الاتفاقات والعقود.

وأضاف مصيلحى، "جلسنا مع عمار حمدى عن طريق إبراهيم حسن مدير الكرة، الذى طلب من اللاعب عدم الاهتمام بتلك الشائعات التى من شأنها تشتيت انتباهه وابتعاده عن تألقه ومستواه".