شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قدمنا العرض الأخير لساسى وننتظر الرد.. وباتشيكو أخرجه من الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه قدم العرض الأخير للتونسى فرجانى ساسى لاعب خط الوسط لتمديد تعاقده وينتظر رده، مؤكداً أن باتشيكو المدير الفنى للفريق أخرجه من حساباته الفنية، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "باتشيكو أخرج فرجانى ساسى من حساباته لأنه مش مركز، وفوز الزمالك على سموحة ثم إنبى بمثابة رسالة خدمتنا فى المفاوضات معه حتى يعلم أن الزمالك كيان كبير لايتوقف على أى لاعب".

ويضيف عصام سالم: "فرجانى ساسى عنده عرض من الدحيل القطرى وعايز يشارك فى كأس العالم للأندية زى الأهلى ، وقدمنا لساسى العرض الأخير للتجديد وفقاً لإمكانيات وقدرات الزمالك وهو بالمناسبة عرض لايستطيع أى نادى فى مصر تقديمه لساسى ومستنين رده ".

وتابع عصام سالم: "متمسكين بفرجانى ساسى ولكن فى الأخر "أدى الله وأدى حكمته" ، ساسى حصل على 85 % من مستحقاته لدى الزمالك ويتبقى فقط 15 % وهى قيمة الضرائب الخاصة بالدولة ولاعلاقة لنا بذلك ، فلقد سددنا مستحقاته حتى يعلم أن هناك رغبة صادقة لاستمراره".

وأردف عصام سالم: "فرجانى ساسى هو الصداع الحقيقى حالياً فى الزمالك، ولكن موقفنا فى المفاوضات معه هو الأفضل، والفرق الكبيرة صعب حد يضغط عليها مهما كان اسم اللاعب".

ويواجه نادى الزمالك أزمة كبرى فى تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد المطالب المبالغ فيها من جانب اللاعب ووكيله مهند عون، حيث طلب فرجاني ساسي أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة رافضاً فكرة التجديد لمدة موسم واحد فقط.

وكشف مصدر داخل لجنة الكرة بالزمالك أن ساسي طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 42 مليوناً و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التى تصل إلى 800 ألف يورو عن الموسم الواحد، أى ما يقرب من 15 مليوناً و 376 ألف جنيه، وبهذا يكون الموسم الأول لفرجاني ساسي فى الزمالك يكلف خزينة النادى 3 ملايين يورو، ما يعادل 57 مليوناً و660 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن اللاعب فى حال حصوله على نفس المبلغ فى المواسم الثلاثة سيكون إجمالى ما تتحمله خزينة الزمالك فى عقد فرجاني ساسي الجديد هو 172 مليوناً و980 ألف جنيه.