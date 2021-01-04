شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: "مشونى من الزمالك عشان بحب النادى..والغرور سبب تراجع المقاولون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للمقاولون العرب، عن أسباب رحيله عن تدريب نادى الزمالك، مؤكداً أنه عمل بإخلاص وتفان شديد ورحل لكونه يعشق القلعة البيضاء، وقال علاء عبد الغنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "واجهت إتهامات شديدة عقب نجاح المقاولون العرب فى الفوز على الزمالك الموسم الماضى رغم أن هذا عملى ونعيش عصر الاحتراف ".

وقال علاء عبد الغنى: " أنا ابن الزمالك وأدين بالفضل لهذا النادى العريق فى شهرتى ونجاحى يحسب للزمالك وبراعى ربنا فى شغلى وعاتبونى قالولى ليه بتتنرفز على الخط فى مباريات الزمالك قولتلهم أنا عالطول كده بحب أحمس اللاعيبة وأنقلهم أهمية المباراة خاصة أن الفوارق بين اللاعبين فى الدوري المصرى قليلة للغاية والفارق يكون فى الحماس والروح والدوافع وفى النهاية هذا احتراف".

وأكمل مدرب المقاولون العرب: "كنت بضحك على اتهامات الناس ليا لأن الكل عارف مين علاء عبد الغنى ، حصلت على 5 بطولات وأنا مدرب مساعد فى الزمالك مع فيريرا وخدنا دوري وكأس بعد فترة طويلة من الغياب وكنت بشهادة الجميع أؤدى عملى فقط ولا أعرف أرقام هواتف المسئولين وفى النهاية مشونى عشان بحب الزمالك ومبحبش اللف والدوران".

وعن سبب تراجع نتائج المقاولون فى الدوري قال علاء عبد الغنى: " الغرور هو السبب، اللاعيبة حست بنفسها بعد نتائج الموسم الماضى، عشان كدا حصل تراجع فى الموسم الحالى ولكننا عقب نهاية مباراة النجم الساحلى سوف نركز على مباراتى الاسماعيلى والبنك الاهلى لتصحيح وضعنا فى المسابقة".

وعن مواجهة النجم الساحلى قال علاء عبد الغنى: "سوف نجرى مسحة أنا وعماد النحاس حتى نتمكن من السفر لتونس يوم الثلاثاء للحاق بالمباراة يوم الاربعاء حال سلبية المسحة ، ونتواصل بشكل لحظى مع البعثة هناك والكابتن عماد وزع الادوار وشرح المطلوب بالفيديو وبالتليفون وهناك ثلاثة مدربين مساعدين لهم نفس الدور سيقودون المباراة حال تأكد غيابنا عن المباراة".

وعلق علاء عبد الغني على قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة بفتح باب القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد فى قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشى فيروس كورونا، والاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

وكان علاء عبد الغنى، قد قال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ضم 5 لاعبين جدد يحتاج لموارد أكبر، وفى نفس الوقت لدينا الكثير من الصفقات الجديدة لم تشارك حتى الآن مع الفريق، هذا القرار يخدم الأهلى والزمالك أكثر من باقى الأندية، لأنهما يشاركان فى الكثير من البطولات لكنه لا يخدم باقى الفرق.

وواصل عبد الغنى: الأمر صعب لدينا 30 لاعبا مميزا ولم نفكر فى صفقات جديدة، ونفكر فى منح فرصة للناشئين لدينا مجموعة مميزة، وهذا القرار يقتل فرصة الناشئين.