شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ساسى محير الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الدولى التونسى فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، محير الزملكاوية، بشكل كبير، بسبب أزمة تجديد تعاقده والمغالاة المادية التى طلبها اللاعب، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث طلب ساسي أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة رافضا فكرة التجديد لمدة موسم واحد فقط.

فرجاني ساسي ارتبط بالجماهير البيضاء بشكل كبير، خاصة أن الفريق يحتاجه، وأصبح تنفيذ التجديد أمرا غير قابل للنقاش يقع على عبء لجنة الكرة .

وكشفت لجنة الكرة بالزمالك أن ساسي طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 42 مليونا و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التى تصل إلى 800 ألف يورو عن الموسم الواحد، أى ما يقرب من 15 مليونا و376 ألف جنيه، وبهذا يكون الموسم الأول لفرجانى ساسى فى الزمالك يكلف خزينة النادى 3 ملايين يورو، ما يعادل 57 مليونا و660 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن اللاعب فى حال حصوله على نفس المبلغ فى المواسم الثلاثة سيكون إجمالى ما تتحمله خزينة الزمالك فى عقد فرجانى ساسى الجديد هو 172 مليونا و980 ألف جنيه.

فاجأ التونسى فرجانى ساسى مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس؛ بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب فرجاني ساسي فى الصور التالية: