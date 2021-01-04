شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم وزيزو يخوضان المرحلة الأخيرة من التأهيل فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض ثنائى المقاولون العرب، محمد سالم وزيزو، المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة، وذلك عقب تخلفهما عن بعثة الفريق التى سافرت إلى تونس أمس الأحد لخوض مباراة النجم الساحلى فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى ذئاب الجبل التعادل بأى نتيجة إيجابية فى تونس لاجتياز هذا الدور.

ويعانى محمد سالم من إصابة التمزق فى السمانة، فيما يعانى زيزو من تمزق فى العضلة الضامة، واقترب الثنائى من العودة إلى صفوف الفريق بعدما قطعا شوطاً كبيراً فى التدريبات التأهيلية.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين أخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعوا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي بعثة المقاولون فى تونس وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل و23 لاعبًا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكرى وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكرى.