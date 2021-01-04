شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن رحيل مصطفى محمد: "مش هيمشى إلا بشروطنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد عصام سالم المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، على أن مصير لاعبه مصطفى محمد لايزال معلقاً فى ظل رفض القلعة البيضاء الموافقة على احترافه إلا وفق شروط محددة، وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ندور فى حلقة مفرغة فى مسألة احتراف مصطفى محمد ، لايزال اللاعب مصمم على الاحتراف ولايزال الزمالك مقتنع باحترافه ولكنه بشروط النادى".

ويضيف عصام سالم : "لن يقبل الزمالك بأى عرض لاحتراف مصطفى محمد ، نعلم قيمة مهاجم المنتخب الاوليمبى ولن نوافق على رحيله سوى بعرض مغرى مادياً".

وتابع المتحدث الإعلامى للزمالك: "مصطفى محمد خارج حسابات باتشيكو لانه مش مركز ، ويتدرب بمفرده لحين الوصول لنهاية ملفه المعلق ، ونرى أن فوز الزمالك فى مباراتى سموحة ثم سموحة بمثابة انتصار للعدل لان باتشيكو انحاز لاختيار اللاعب المركز مثل روقا وزيزو فكانت المكافأة بالفوز".

ويضيف عصام سالم: "الزمالك رفع شعار التجديد هدية العام الجديد بعدما أنهى ملف تمديد تعاقد شيكابالا وجنش وأوباما وفتوح وهم من كباتن الفريق وسوف نسعى لإنهاء ملفات التمديد الاخرى فى أسرع وقت".

وعقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، جلسة خاصة مع مصطفى محمد، أبدى له خلالها مرونته بالموافقة على رحيله وخوض تجربة الاحتراف الخارجي، ولكن بشروط يجب أن تتوفر في العقد الذى سيقدم له، وتحدث قاسم مع اللاعب موضحًا له إن إدارة الزمالك تنازلت عن شرط الحصول على 6 ملايين دولار من أجل الموافقة على الرحيل، وستكتفى بالحصول على 5 ملايين دولار بخلاف نسبة المشاركة والأهداف، لافتًا إلى إن هذا التنازل جاء من أجل التماشى مع رغبة اللاعب الملحة في الاحتراف والموافقة على عرض سانت أتيان الفرنسي.

وشدد المشرف العام على الكرة، خلال حديثه مع اللاعب، على ضرورة تقدير حب الجماهير له، ورغبتهم في استمراره وعدم رحيله عن صفوف الفارس الأبيض، فضلاً عن تمسك الجهاز الفني والإدارة، الأمر الذى قد يؤدى لتألقه في الفترة المقبلة، خاصة أنه مقبل على المشاركة في أولمبياد طوكيو التي ستلقى متابعة من معظم أندية العالم، ما قد يتيح له الفرصة في الاحتراف في نادى أكبر وبمقابل مادى أعلى من المعروض حاليًا من الفريق الفرنسي.