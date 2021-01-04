شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة قطع إعارة عمار حمدي بفرمان من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن حقيقة الكلام المثار خلال الساعات الأخيرة، برغبة الأهلى فى قطع إعارة عمار حمدي صانع ألعاب القلعة الحمراء، المعار إلى الاتحاد السكندري، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: ‏الأهلي استطلع رأي نادي الاتحاد في عودة عمار حمدي في يناير، محمد مصيلحي رئيس النادي رفض بشدة، الأهلي أغلق الموضوع تماما إلي بداية الموسم الجديد ده الخبر الصحيح.



شوبير

وأعرب عمار حمدي عن رغبته فى الاستمرار مع سيد البلد وأنه يركز فى إثبات أنه صفقة رابحة للفريق وإضافة إلى جانب حصوله على الفرصة كاملة من أجل الانضمام واللعب باسم المنتخب الأوليمبى.

بينما أكد حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، أنه لا يعلم شيئا عن مفاوضات النادى الأهلي مع مسئولى الفريق السكندرى، بشأن عودة عمار حمدى لاعب الفريق والمعار من الأهلى، إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى.

ورد حسام حسن، فى تصريح لـ"الخليج 365"، على سؤال عن موقفه من عودة عمار حمدي إلى الأهلي، قائلاً: "معرفش حاجة عن الموضوع ده".

و طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف، بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

فيما أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، استمرار عمار حمدى المعار من النادى الأهلى فى صفوف زعيم الثغر، وعدم وجود أى نية لعودته للأهلى فى الفترة الحالية .

ونفى رئيس الاتحاد كل ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود صفقة تبادلية بين إدارة الناديين، مؤكدا أنه لم يتلق أى مكالمات أو فتح أى خطوط اتصال عن مثل هذه الاتفاقات، وأنها مجرد اجتهادات شخصية ومن المستحيل مجرد التفكير فى ذلك، ونحن نتعامل مع إدارة محترفة مثل النادى الأهلى تحترم الاتفاقات والعقود.

وأضاف مصيلحى، "جلسنا مع عمار حمدى عن طريق إبراهيم حسن مدير الكرة، الذى طلب من اللاعب عدم الاهتمام بتلك الشائعات التى من شأنها تشتيت انتباهه وابتعاده عن تألقه ومستواه".