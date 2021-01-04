شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى طبية تهدد عودة جونيور أجايي للأهلي قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أن مصير عودة النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر للملاعب أصبحت غامضة، في ظل وجود فتوى طبية لدى إدارة الأهلي بضرورة إجراء اللاعب عملية جراحية، عقب إصابته في الوتر الوحشي، حتى لا تؤثر على مستقبله ويكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بعد التعافي من العملية الجراحية وفترة التأهيل.

ورغم إعلان الأهلي أن أجايي سيعود للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع أي في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، إلا أن الفتوى الطبية التي حصل عليها النادي من خبراء العظام أكدوا حاجة اللاعب للتدخل الجراحي، وأن إصابته بها خطورة حال اكتفى بالتأهيل وتغاضى عن إجراء عملية جراحية.

ويتحفظ جونيور أجايي على فكرة إجراء عملية جراحية، لرغبته في الاكتفاء بفترة التأهيل التي يعكف عليها حاليًا، حتى يكون جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي، لعلمه أن أي تدخل جراحي، سيتسبب في ابتعاده عن الأهلي لفترة طويلة، وتحرمه من فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، بخلاف أنها تهدد مستقبله مع الأهلي، لأن وقتها قد تضطر الإدارة لتسويقه من أجل جلب لاعب أجنبي جديد بدلا منه.