واريورز يفوز على بليزرز.. وكاري يحقق أفضل رقم في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق ستيفن كاري أفضل رقم في مسيرته وسجل 62 نقطة ليقود جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 137 / 122 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق ستيفن كاري أكبر عدد من النقاط يسجله لاعب خلال مباراة واحدة هذا الموسم، كما سجل 30 نقطة خلال نصف واحد من المباراة للمرة العاشرة في مسيرته، وقد أنهى واريورز النصف الأول من المباراة متقدما 66 / 54 .

وحقق واريورز بذلك الانتصار الثالث له هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم، كما كانت الهزيمة هي الثالثة لبليزرز مقابل ثلاثة انتصارات.

وسجل النجم ليبرون جيمس 22 نقطة و13 متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليتغلب لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب على ممفيس جريزليس 108 / 94 .

وسجل أنتوني ديفيز 17 نقطة وتسع متابعات وأضاف مونتريزل هاريل 16 نقطة وتسع متابعات لليكرز الذي حقق الانتصار الخامس له هذا الموسم مقابل هزيمتين، متصدر مجموعة الغرب.

وكان كايل أندرسون أبرز عناصر ممفيس جريزليس في المباراة وقد سجل 18 نقطة وأضاف زميله جوناس فالانسيوناس 14 نقطة وعشر متابعات لكن الفريق تلقى الهزيمة الرابعة له في الموسم مقابل انتصارين.

كذلك حقق لوس أنجليس كليبرز الانتصار الخامس له في الموسم مقابل هزيمتين، بعدما تغلب على فينيكس صنز 112 / 107 .

واستفاد كليبرز من تألق بول جورج الذي سجل للفريق 39 نقطة وقد سجل زميله كاوي ليونارد 15 نقطة، بينما كان ديفين بوكر أبرز عناصر فينيكس صنز خلال المواجهة وسجل لفريقه 25 نقطة وأضاف زميله دياندر أيتون 24 نقطة.

وفي مباريات أخرى، تغلب بوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 122 / 120 وشيكاغو بولز على دالاس مافريكس 118 / 108 ويوتا جاز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 130 / 109 ودنفر ناجتس على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 124 / 109 وواشنطن ويزاردز على مضيفه بروكلين نتس 123 / 122 .