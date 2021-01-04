محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، يحل ليفربول ضيفًا على ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وصيف الجدول، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيليبس، فابينيو، أندي روبرتسون.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا،جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.