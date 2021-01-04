صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، يحل ليفربول ضيفًا على ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وصيف الجدول، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيليبس، فابينيو، أندي روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا،جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.