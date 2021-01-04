عصام سالم يتحدث عن.. صفقات يناير.. ملف الونش.. وبند المستحقات "الغريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث عصام سالم المتحدث الرسمي باسم ناي الزمالك، عن صفقات الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما تطرق إلى الحديث عن بند يسمح للاعبين بالرحيل في حالة عدم الحصول على مستحقات لمدة شهرين فقط.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال سالم: "صفقات الفريق في يناير مرتبطة بإنهاء بعض الملفات العالقة بشأن بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية، ضم لاعبين سيكون في أضيق الحدود وفي مراكز معينة".

وأضاف: "تم إغلاق ملف محمود حمدي (الونش)، هو لاعب مهم ووجوده ضروري مع الفريق في الوقت الحالي".

وعن مصطفى محمد، قال: "اللاعب يتواجد في تدريبات الفريق، لكنه خارج حسابات باتشكيو (مدرب الزمالك)، لحين تحديد موقفه النهائي".

وتابع: "فرصة العمر جاءت لبعض اللاعبين خلال الفترة الماضية، مثل إمام عاشور ومحمد أشرف (روقا)".

وبسؤاله عن تجديد عقود محمد أبو جبل، أحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة، قال: "زيزو مدين بالفضل للزمالك، من خلاله وصل للمنتخب، الجميع يقدر الوضع الحالي للفريق وسيتم تقدير جميع اللاعبين".

وتطرق سالم للحديث عن أزمة لاعبي فريق السلة وقال: "الجميع يرى المشهد، سنحاول جدولة مبالغ اللاعبين، انشغلنا مع فريق كرة القدم خلال الفترة الماضية، سيتم تصحيح أوضاع فرق الألعاب الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأتم: "فوجئنا ببند (غريب) في عقود لاعبي السلة وضعه المجلس السابق يسمح للاعبين بالرحيل عن الفريق في حالة عدم الحصول على مستحقاتهم لمدة شهرين فقط، بند سيؤثر بكل تأكيد على استقرار الفريق".