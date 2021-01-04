الزمالك: قدمنا عرضًا لساسي "لا يقدر عليه نادي مصري" وننتظر الرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم ناي الزمالك، إن التجديد لفرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض أصبح حديث الصباح والمساء في مصر، مضيفًا أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قدمت عرضها الأخير للاعب الدولي التونسي وتنتظر الرد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال سالم: "ساسي أصبح حديث الصباح والمساء، هو لاعب كبير بلا شك، لكن الزمالك لن يقف علي أي لاعب".

وأضاف: "الزمالك قدم عرضه الأخير لساسي وفي انتظار الرد، عرض الزمالك كبير ولا يقدر عليه أي نادي في مصر لكنه لا يرتقي لعرض الدحيل القطري، في النهاية تلك هي إمكانيات النادي".

وواصل: "لا صحة لتصريحات وكيل ساسي (مهند عون) بشأن المستحقات المتأخرة، الدولي التونسي حصل على كافة مستحاقته المتأخرة فيما عدا 15% وهي نسبة لها علاقة بالضرائب".

وأتم: "الزمالك حقق الفوز في آخر مباراتين بالدوري بدون وجود بعض اللاعبين، وكانت تلك رسالة واضحة للجميع".