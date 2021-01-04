بالمواعيد والقنوات.. ليفربول وساوثهامبتون ضمن مباريات الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يخوض ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي، مباراة جديدة في مشواره بـ"بريميرليج" الموسم الحالي أمام ساوثهامبتون. ويستضيف ليفربول، نظيره ساوثهامبتون بالجولة الـ17 لمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي. وتقام المباراة في الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1". وفي الساعة الـ10 مساءً أيضاً، يستضيف فالنسيا نظيره قاديش بالجولة الـ17 لمسابقة الدوري الإسباني، عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 3". وفي الساعة الـ7 مساءً، تقام مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بين الاتحاد السعودي والشباب السعودي عبر قناة "أبوظبي الرياضية 1".

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