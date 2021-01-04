السيتي يضرب تشيلسي بثلاثية في موقعة "ستامفورد بريدج"

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب مضيفه تشيلسي 3-1 على ملعب ستامفورد بريدج، الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل كل من الألماني إلكاي غوندوغان (18) وفيل فودين (21) والبلجيكي كيفين دي بروين (34) أهداف فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا. في المقابل أحرز اللاعب كالوم هودسون أودوي هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 92.



وخاض سيتي المباراة من دون البرازيلي إيدرسون وكايل ووكر والإسباني فيران توريس والبرازيلي غابريال جيزوس جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف الفريق، ما أرغمه على تأجيل مواجهته مع إيفرتون الاثنين الماضي.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بـ29 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام الرابع، في المقابل يأتي تشيلسي في المركز الثامن بـ26 نقطة.



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