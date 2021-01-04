مدير التعاقدات بالأهلي يتحدث عن: مصير جيرالدو ومروان محسن وعمار حمدي.. وصفقة سيرينو

كشف أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عن بعض الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومصير بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إن الأنجولي جيرالدو دا كوستا تلقى عروضاً من أندية الصفاقسي التونسي وكرويزرو البرازيلي وسموحة.

وأضاف توفيق أن جيرالدو رفض جميع العروض التي تلقاها ومتسمك بالبقاء في ‎الأهلي، مؤكداً أن الأنجولي حتى الآن لاعباً في الفريق الأحمر.

وعن المهاجم السنغالي أليو بادجي، قال مدير لجنة التعاقدات بالأهلي إن انتقال اللاعب إلى فريق أنقرة باج التركي في الأمتار الأخيرة، مشيراً إلى أن الأهلي سيستفيد ماديا من رحيله، موضحاً أن الصفقة عبارة عن إعارة بنية البيع.

وعن عودة عمار حمدي، قال توفيق:”: اخبار انتقال مروان محسن للاتحاد السكندري مقابل عمار حمدي غير صحيحة وبنقيم إمكانية قطع الإعارة وما هو في مصلحة النادي واللاعب.

ولفت إلى أن علاقة رئيس الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع رئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحي جيدة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم فتح باب المفاوضات الرسمية، وقد يكون حدثت اتصالات من جانب بعض الاشخاص.

وأضاف توفيق أن الأهلي استفاد مالياً من إعارة العربي بدر إلى الجونة، كما استفادت القلعة الحمراء من إعادة اللاعبين من الإعارات، لافتاً إلى أن النادي لم يتلق عروضاً لمحمد شريف.

وعن صفقة سيرينو، قال: ”عرض الأهلي لضم الأوروجوياني سيرينو توقف عند 2.5 مليون دولار، وصن داونز طلب 5 مليون دولار وبالتأكيد رقم كبير خاصة أن صن داونز لن يسمح للأهلي بالاستفادة من اللاعب مستقبلاً".

وتابع توفيق أن سيرينو كان أولوية بالنسبة للأهلي والمفاوضات توقفت حالياً.

واختتم أمير توفيق تصريحاته: “قميص الأهلي الحالي الخاص بالمباريات هو الذي سيظهر به في كأس العالم للأندية ولن يكون هناك اختلاف، وشركة أمبرو تصمم في الوقت الحالي ملابس خروج وتدريبات استعدادًا لمونديال الأندية في فبراير القادم”.