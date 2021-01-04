شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع شروطا جديدة للموافقة على احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تطور جديد بملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أبدى مسئولو القلعة البيضاء مرونة في إمكانية السماح للاعب بخوض تجربة الاحتراف بعدما تلقى عزاء من نادى سانت إتيان الفرنسي، والذي وصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار نسبة يحصل عليها النادي الأبيض نظير مشاركات اللاعب والأهداف التي سيحرزها مع الفريق الفرنسي.

وعقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، جلسة خاصة مع مصطفى محمد، أبدى له خلالها مرونته بالموافقة على رحيله وخوض تجربة الاحتراف الخارجي، ولكن بشروط يجب أن تتوفر في العقد الذى سيقدم له، وتحدث قاسم مع اللاعب موضحًا له إن إدارة الزمالك تنازلت عن شرط الحصول على 6 ملايين دولار من أجل الموافقة على الرحيل، وستكتفى بالحصول على 5 ملايين دولار بخلاف نسبة المشاركة والأهداف، لافتًا إلى إن هذا التنازل جاء من أجل التماشى مع رغبة اللاعب الملحة في الاحتراف والموافقة على عرض سانت أتيان الفرنسي.

وشدد المشرف العام على الكرة، خلال حديثه مع اللاعب، على ضرورة تقدير حب الجماهير له، ورغبتهم في استمراره وعدم رحيله عن صفوف الفارس الأبيض، فضلاً عن تمسك الجهاز الفني والإدارة، الأمر الذى قد يؤدى لتألقه في الفترة المقبلة، خاصة أنه مقبل على المشاركة في أولمبياد طوكيو التي ستلقى متابعة من معظم أندية العالم، ما قد يتيح له الفرصة في الاحتراف في نادى أكبر وبمقابل مادى أعلى من المعروض حاليًا من الفريق الفرنسي.