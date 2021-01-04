شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري vs محمد عبد المنصف .. هل ينجح أوسة في كسر أرقام السد العالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق العديد من نجوم حراسة المرمى فى مصر العديد من الألقاب، لكن بعضهم حفر اسمه في تاريخ الكرة المصري وفي قلوب الجماهير، وتحول إلى أسطورة كروية تعيش في أذهان المشجعين، بعد أن حقق كثيرا من الأرقام القياسية في تاريخ الكرة المصرية، ولعل أبرز هؤلاء النجوم عصام الحضري الذى حطم أرقام قياسية عالمية صعب الوصول إليها مرة آخرى، ومحمد عبد المنصف الذى مازل يسعى لتحطيم بعض أرقام السد العالى القياسية.

عصام الحضري

ويقدم الخليج 365 في التقرير التالى أبرز أرقام عصام الحضري ومحمد عبد المنصف.



عصام الحضري

أرقام عصام الحضري التي حققها خلال مسيرته الكروية

خاض عصام الحضري لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، سلسلة كبيرة من التجارب والإنجازات طوال مسيرته الكروية، سواء على مستوى المحلي أو الدولي، الحارس الذي بدأ في نادي دمياط مرورا بالأهلي وسيون، والإسماعيلي والمريخ السوداني، والاتحاد وغيرهم من الأندية، نهاية بنادي النجوم قبل أن يعلن اعتزاله.

عصام الحضري

أرقام عصام الحضري القياسية

الحضري أكبر حارس يشارك في كأس العالم

الحضري أكبر قائد لمنتخب في تاريخ كأس العالم

الحضري أكبر لاعب في المونديال

الحضري أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم

الحضري أكبر حارس يشارك في كأس الأمم الأفريقية

الحضري أكبر بديل شارك في كأس الأمم الأفريقية

الحضري أكثر حارس يتوج بلقب أمم أفريقيا

الحضري أكثر حارس ظهورا في المباريات النهائية

الحضري أكثر حارس مشاركة في نهائيات أمم أفريقيا

الحضري أكثر حارس يشارك أساسي في البطولة الأفريقية

الحضري أكثر حارس يشارك في عدد مباريات متتالية بدون هزيمة في "كان"

الحضري أكثر الحراس مشاركة في "كان" من حيث عدد الدقائق

الحضري أكثر حارس حفاظا على شباكة في أمم أفريقيا

الحضري أكثر حارس في أفريقيا بالمشاركات الدولية



عصام الحضري

أرقام محمد عبد المنصف القياسية التي حققها خلال مسيرته الكروية

يواصل محمد عبد المنصف، حارس وادي دجلة مسيرته الحافلة في الدوري المصري الممتاز، حيث مازال يسابق الزمن لمطاردة عصام الحضري الحارس الأسطوري لكرة القدم المصرية لكتابة اسمه في تاريخ الكرة المصرية.

محمد عبد المنصف

وبدأ محمد عبد المنصف مسيرته الكروية مع نادي مزارع دينا عام 1995، وقدم مستويات مميزة مع الفريق الذي كان يعد أحد أندية الشركات في ذلك الوقت.

انضم عبد المنصف لصفوف نادي الزمالك في عام 1999، ويبدأ رحلة العطاء رفقة القلعة البيضاء، وتميز عبد المنصف في التصدي لركلات الجزاء، واستمر داخل جدران الزمالك 11 عاما، حقق خلالها 3 ألقاب في بطولة الدوري المصري الممتاز، و3 بطولات كأس مصر، وكأس السوبر المصري مرتين، ولقب واحد في كل من دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والسوبر المصري السعودي، والبطولة العربية للأندية.



محمد عبد المنصف

ورحل عبد المنصف عن الزمالك عام 2010 بسبب عدم مشاركته لحساب عبد الواحد السيد، لينتقل لصفوف نادي الجونة مقابل 2 مليون جنيه.

واستمر عبد المنصف مع الجونة حتى عام 2012، لينتقل بعدها لصفوف نادي إنبي، الذى بقى في صفوف حتى 2017، ثم انتقل لنادي وادي دجلة.

كان محمد عبد المنصف ضمن لاعبى منتخب مصر الأول الفائز ببطولتي أمم أفريقيا 2006 و2008، ومازال يأمل في أن ينضم مجددا لصفوف المنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، بعد تألقه مع دجلة خلال الموسم الماضي ثم الحالي.



محمد عبد المنصف

لكن عانى محمد عبد المنصف في مسيرته الكروية، خلال مواجهاته أمام النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 65 هدفًا من لاعبى القلعة الحمراء، ولقاء 6-1 الشهير رفقة الزمالك، في الدوري المصري يوم 16 مايو عام 2002، يعد الأبرز لمسيرة أوسة أمام الأهلي.



محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف مازال يواصل مطاردة عصام الحضري

بعد أن عادل "أوسة" رقم الثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي قائد روما وباولو مالديني قائد ميلان، حيث شارك في 25 موسم من مسابقة الدوري المصري، مازال يواصل مطاردة عصام الحضري لتخطى أرقام السد العالى القياسية، حيث يحتاج للمشاركة في أكثر من 34 مباراة ليكسر رقم حارس مصر الأسطوري عصام الحضري.

يشار إلى أن محمد عبد المنصف يتقدم قائمة أكبر 10 لاعبين في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، حيث سيكمل عامه الـ44 في شهر فبراير المقبل.