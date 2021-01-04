شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد عمر يخطف هدف التعادل للاتحاد أمام الترسانة موسم 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، فى خطف هدف التعادل لفريقه أمام الترسانة موسم 82 بعد دقيقتين فقط من تقدم الترسانة، والذى كان معروفا فى الثمانينات بأنه قاهر الكبار فى الدورى المصري.

المباراة أقيمت فى يناير عام 82 بالجولة الثامنة من الدورى، وأحرز التونسي نجم الترسانة هدف التقدم فى الدقيقة 10 من انطلاق المباراة، وبعدها بدقيقتين فقط يحرز محمد عمر هدفا قاتلا يخطف به نقطة التعادل لفريقه.

وحصل الأهلي علي لقب الدورى موسم 82 وحل الزمالك وصيفا، فيما احتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث وجاء المقاولون العرب في المركز الرابع.