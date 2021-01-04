شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: نطالب وزير الرياضة بالتدخل لإنقاذ الاسماعيلي من الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حسنى عبد ربه، قائد الاسماعيلي السابق، حالة عدم الاستقرار التى يعانى منها الدراويش، وتسببت فى تراجع نتائج الفريق بسبب كثرة إقالة المدربين، كان آخرها الخسارة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة للدورى.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "بقالنا سنتين بنطالب بحلول للإسماعيلي ومفيش تغيير، وتواصلت مع وزير الرياضة للتدخل لإنقاذ الإسماعيلى، وأبلغنى أنه لا يمكنه التدخل؛ لأن القرار بيد الجمعية العمومية، وهى من اختارت المجلس الحالى، ومشكلة النادى فى جمعيته العمومية، وأطالب وزير الرياضة بالتدخل لحل مشاكل الإسماعيلي".

وتابع: "لم أتخل عن نادى الإسماعيلى ولن أتخلى عنه لأنه ناد كبير، ولا يوجد شخص غير حين على الوضع الحالى بالنادى".

وشدد على أن جمهور الإسماعيلي فى حالة غليان من وضع النادى الحالى، وما الأزمة أن يدلى نجوم الإسماعيلى السابقين بمقترحاتهم لمجلس الإدارة.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزا كبيرا على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدورى، أحرز ثلاثية الفريق الفيومى مروان حمدى "هدفين" وعصام صبحى من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد شكرى نجيب من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، وصل مصر المقاصة إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقائين وخسر ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، وفى المقابل هبط الإسماعيلى للمركز التاسع برصيد ست نقاط، بعدما خاض ست مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.