شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يوجه رسالة خفية لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، رسالة غير واضحة هاجم فيها النادي الكتالوني، بعدما قاد فريقه لفوز قاتل على ألافيس في الليجا.

ونشر ألفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة «أوندا سيرو» على حسابه الرسمي على تويتر فقال: «العبقري المسؤول عن خروج سواريز، كان السبب في طرد أحد أعظم الهدافين في العالم، لقد دفع لسواريز قيمة عقده الحالي، وعزز منافسا مباشرا، وخيب آمال ميسي الذي كان سواريز صديقه المثالي، كل ذلك بقرار واحد، تهانينا».

ورد سواريز عبر حسابه الرسمي قائلا: «شكرًا ألفريدو على دعمك الدائم لي».

وسجل «سواريز» الهدف الثاني القاتل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 90 أمام ديبورتيفو ألافيس، ليعيد الروخيبلانكوس لصدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.