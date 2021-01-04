شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يترقب نتيجة مسحة كورونا اليوم خشية من ظهور إصابات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ظهور نتيجة المسحة الطبية للكشف عن كورونا، والتي خضع لها لاعبو المارد الأحمر أمس الأحد، قبل إعلان قائمة مباراة سونيديب غدًا الثلاثاء في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتخوف المدرب الجنوب أفريقي من تعرض أحد اللاعبين الحاليين للإصابة بفيروس كورونا في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف فريقه من إصابات وكوورنا.

ويغيب عن الأهلي كل من جونيور أجايي وناصر ماهر للإصابة وعمرو السولية ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ومروان محسن من كورونا، قبل أن يتعافى الثنائي محمد مجدي قفشة ومحمود كهربا من الفيروس اللعين، بخلاف إصابة جيرالدو قبل أن يتم رفع اسمه من القائمة لقيد الوافد الجديد والتر بواليا.

واكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ظهر أمس الأحد، بخوض مران استشفائى، وأدوا مراناً فى الجيم عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة، ورغم أن الجهاز الفنى كان قد أعلن أن الفريق سيخوض مراناً اليوم، إلا أنه تراجع وقرر الاكتفاء بمران استشفائى قبل أن يخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غدٍ، الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى فاز على سونيديب فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج، وحصل الفريق على راحة من المران أمس عقب مباراة وادى دجلة أول أمس، الجمعة، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري.