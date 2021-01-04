شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات بعد راحة 24 ساعة استعدادًا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجاري، حيث كان منح البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد، عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضي، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يرفع باتشيكو الحمل البدنى بشكل تدريجى بداية من التدريب الجماعي الذى سيقام اليوم، لتعويض اللاعبين عن عدم خوض المباريات طوال الأسبوع الجارى، وستكون المواجهة المقبلة أمام الطلائع يوم السبت المقبل.

ويضع جايمى باتشيكو الثنائى مصطفى محمد وفرجاني ساسى، تحت الأختبار خلال التدريبات المقبلة، لتحديد مدى جاهزيتهم من الناحية الفنية، للعودة لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

ويرغب باتشيكو فى وصول الثنائى لأعلى مستوى من الجاهزية الفنية قبل عودتهما لقائمة الفريق، لاسيما أن مصطفى محمد من قائمة الفريق لمواجهة إنيى أمس، وهى المباراة الثانية على التوالي التى لم يتواجد بها اللاعب، كما خرج الدولى التونسى فرجانى ساسى، وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق أن ساسى اشتكى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لاستبعاده من مواجهة إنبي.