شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة العقود تؤجل البت فى شكوى ثنائى الزمالك باتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة تأجيل البت في أزمة الثنائى مصطفى مكاوى كيجو، وأنس أسامة، لاعبي فريق السلة بنادى الزمالك، بعد تقديمهما الشكوى ضد ناديهما، بسبب المستحقات المتأخرة، نظرًا لعدم سداد نسبة العقود المستحقة، والمقرر أن يسددها اللاعبون إلى الاتحاد لانعقاد لجنة فض المنازعات.

وتقدم الثنائى مصطفى مكاوى كيجو، وأنس أسامة بشكوى ضد النادى في اتحاد اللعبة، للحصول على مستحقاتهما المتأخرة، ولفسخ التعاقد مع الفريق، وتم تحويل الشكوى من لجنة شئون اللاعبين إلى لجنة فض المنازعات.

وجاء تأجيل البت في الأزمة لأنه من المقرر أن يقوم كل لاعب من الثنائى بسداد نسبة 3 % من قيمة عقد كل منهما، إلى الاتحاد، حتى تنعقد لجنة فض المنازعات، وحسم أمر الشكوى، وبالتالي من المقرر أن يقوم الاتحاد بمخاطبة اللاعبين وإخطارهما بسداد القيمة، حتى يتسنى للجنة الانعقاد في أقرب وقت.

كانت الشكوى التي وصلت اتحاد السلة موجهة إلى لجنتى شئون اللاعبين والمنازعات، وبالتالى قامت لجنة شئون اللاعبين بتحويلها تلقائيا إلى فض المنازعات، خاصة أنها تتعلق بالأمور القانونية واللوائح حيث جاء في الشكوى مع اتخاذ الإجراءات القانونية.