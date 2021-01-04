شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بطل النيجر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين استعدادًا لمباراته ضد سونيديب بطل النيجر غدًا الثلاثاء، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد صعوده إلى دور المجموعات الأفريقي، علمًا بأنه حقق فوز مهم خارج أرضه بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية للاعبين لشرح خطة المباراة، والاتفاق على بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها أمام بطل النيجر، بخلاف مشاهدة مجموعة من الفيديوهات الخاصة ببطل النيجر، خاصة مباراة الذهاب في ظل وجود صعوبة في الحصول على الفيديوهات الخاصة بمباريات سونيديب المحلية، أو في الأدوار التمهيدية بالبطولة الإفريقية.

واكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ظهر أمس الأحد، بخوض مران استشفائى، وأدوا مراناً فى الجيم عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة، ورغم أن الجهاز الفنى كان قد أعلن أن الفريق سيخوض مراناً اليوم، إلا أه تراجع وقرر الاكتفاء بمران استشفائى قبل أن يخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى فاز على سونيديب فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج، وحصل الفريق على راحة من المران أمس عقب مباراة وادى دجلة أول أمس، الجمعة، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري.