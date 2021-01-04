شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميونى»: ألافيس خصمًا شرسًا ولا يوجد فريق فى الليجا يستسلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، رضاه عن الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدف قاتل، لتنتهى المباراة بنتيجة 2-1، بالجولة 17 لليجا.

وقال «سيميونى» إن ألافيس كان خصما شرسا للغاية، وأنه أظهر هذا الأمر، في الشوط الأول الذي منع فيه لاعبي الأتلتي من التقدم نحو مناطقه.

وأكد: «حرارة المباراة ارتفعت بعد فشلنا في إنهائها مبكرا، لم نؤكد الفوز بهدف آخر، ثم جاء هدف تعادل ألافيس، المباراة تمتد لـ90 دقيقة، ووجود لاعبين مهمين على مقاعد البدلاء هي أيضا استراتيجية، لا يوجد فريق في الليجا يستسلم، غاب عنا التركيز في لعبة كلفتنا هدف التعادل، ولكن الأجمل كان التعاون الذي أتى بالهدف الحاسم للقاء».

وأضاف: «يجب ألا نتراخى لأننا بصدد بدء الدور الثاني، والأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث أن هناك فرق ستصارع من أجل تجنب الهبوط، وأخرى للتأهل لدوري الأبطال، أو للدوري الأوروبي».