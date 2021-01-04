شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يكشف حجم إصابة «جنابرى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض سيرجي جنابري، جناح بايرن ميونخ، لإصابة خلال مباراة فريقه ضد ماينز، أمس الأحد، في الجولة 14 من الدوري الألماني، وبدأ اللاعب المباراة في التشكيلة الأساسية، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 76 بعد إصابته.
وقال هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، «لقد أصيب بكدمة في ساقه، لقد تلقى العلاج ونأمل في ألا تكون بالغة السوء، لكن ساقه تؤلمه بكل تأكيد».
وتمنى مدرب بايرن ان يعود «جنابرى» للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، الأربعاء المقبل، وذلك قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم الجمعة، في الجولة 15 بالبوندسليجا.
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