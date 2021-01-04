شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يكشف عن إصابة نجمه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا.
وأصدر سان جيرمان بيانا قال فيه: «بعد الاختبارات التي أجريت أمس الأحد، تم تأكيد إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا، ولذلك فإن اللاعب سيمتثل لقواعد الحجر الصحي وسيخضع للبروتوكول الصحي الملائم»، وذلك دون أن يكشف عن اسم اللاعب المصاب.
فيما كشفت شبكة «راديو مونت كارلو» أن اللاعب المصاب هو رافينيا، وأضافت أن اللاعب البرازيلي سيغيب عن مواجهة سانت إيتيان، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي، وستحرم الإصابة بفيروس كورونا، رافينيا من الظهور في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد، ماوريسيو بوكيتينو، الذي تولى المهمة بعد إقالة الألماني توماس توخيل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يكشف عن إصابة نجمه بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.