شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ينضم لرونالدينيو وبيليه وزيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، إجازته الأخيرة للاحتفال بأعياد رأس السنة، في إنهاء حدث تاريخي، لنجم الساليساو لم يحدث للعديد من نجوم البرازيل.

فقد نشر نيمار صورته بقميص البرازيل، عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يترك بصمة قدمه، ليتم عرضها في قاعة المشاهير بملعب ماراكانا، وتضم هذه القاعة آثار أقدام أفضل لاعبي البرازيل، على مدار التاريخ، حيث سينضم نيمار لكل من بيليه، وجارينشيا، وزيكو، ورونالدينيو.

ويعد مهاجم برشلونة السابق، ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب السيليساو، حيث سجل 64 هدفا في 103 مباريات دولية، ويفصل نيمار 13 هدفا فقط، عن معادلة رقم الهداف التاريخي للسامبا، بيليه.