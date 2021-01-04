شكرا لقرائتكم خبر عن «بروس»: تعرضنا للعقاب من ليستر سيتى رغم أننا الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ستيف بروس، المدير الفني لنيوكاسل، حزنه على خسارته من ليستر سيتى، أمس الأحد، في الدورى الإنجليزى، بنتيجة 2-1.

وأشار «بروس» أن فريقه كان كريما للغاية مع ضيفه ليستر سيتي، وفقد الكرة بسهولة في الشوط الثاني، ما ساعد الثعالب على تحقيق الفوز.

وقال «بروس»: «فقدنا الكرة بسهولة، في المرتين اللتين هز فيهما ليستر الشباك، وتعرضنا للعقاب من المنافس، الشيء الوحيد الذي لا تريده، عندما تقدم أفضل أداء لك في الشوط الأول، هو أن تفقد الكرة بسهولة في الشوط الثاني، هذا هو الشيء الذي نحتاج لتحسينه، لا أعتقد أننا كنا نستحق الخسارة في هذه المباراة، لكننا تعرضنا للعقاب، وسقطنا في فخ الهجمات المرتدة».