شكرا لقرائتكم خبر عن «تير شتيجن» بعد الفوز على هويسكا: مثل هذه المباريات هى التي تحسم اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مارك تير شتيجن، حارس برشلونة، سعادته بالانتصار على هويسكا بهدف نظيف، أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الليجا.

وقال تير شتيجن، لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، «لقد حصدنا 3 نقاط مهمة للغاية، لبدء العام بشكل جيد رغم المعاناة الشديدة، كان يجب الفوز بهذه المباراة، فمثل هذه المواجهات هي التي تحسم لقب الليجا، لعبنا بتركيز شديد، خاصة في أول 35 دقيقة، وبعد ذلك كان يتعين علينا حسم اللقاء مبكرا، وهذا شيء يجب تحسينه، الخصم دافع في منطقته، ونحن ضغطنا عليهم لكي لا يتقدموا، كنا في تركيز شديد، جعل من الصعب عليهم بناء الهجمات».

وأضاف، «يناير شهر به العديد من المباريات المهمة، وإذا واصلنا تحقيق الانتصارات خارج ملعبنا، فستتاح لنا فرصة المنافسة على اللقب، تنتظرنا مباراة صعبة في سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو، من أجل مواصلة حصد النقاط».

وعن لقطة استقباله لكرة من زميله بوسكيتس بالرأس، والتي كادت أن تكلفه هدفا في مرماه، قال الدولي الألماني، «مع الأضواء الكاشفة لم أستطع رؤية الكرة، لكن في النهاية كان كل شيء جيدا، ونحن أصدقاء جدا».