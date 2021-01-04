«سيلفا»: إقالة «توخيل» صعبة و«بوكيتينو» الأنسب لبطل فرنسا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تياجو سيلفا مدافع تشيلسي الإنجليزي، أنه لم يتفاجأ بقرار إقالة مدربه السابق، توماس توخيل، من قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال «سيلفا»: «قرار إقالة توخيل صعب، لكنه متوقع، فالأمور داخليا كانت تنذر بتغييرات مقبلة، في رأيي، فإن ليوناردو المدير الرياضي انفرد بالقرار، وقد اختار الإطاحة بالجهاز الفني، ولا أعرف هل كانت خطوة جيدة أم لا بشأن إقالة توخيل ومعاونيه بعد المباراة، لكن المؤكد، أن هذا التغيير لم يكن مخططا له في الوقت الحالي».
وعن المدرب الجديد لسان جيرمان، قال المدافع البرازيلي: «لقد أدى ماوريسيو بوكيتينو عملا رائعا في توتنهام، وأعتقد أنه متحفز للعمل في باريس بعد رحيله عن النادي مدة 20 عاما، أي أنه يعرف أجواء النادي قليلا، بالطبع بي إس جي تغير كثيرا، لكنه ذو خلفية كبيرة في كرة القدم، وسيعمل مع لاعبين على أعلى مستوى، ما زلت من أنصار الفريق الباريسي».
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