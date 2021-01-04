شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: مانشستر يونايتد يتجاهل «سانشو» من أجل عيون «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية، عن تغير استراتيجية مانشستر يونايتد في ميركاتو 2021، حيث وضع عينه على هدف جديد داخل دورتموند.

وقالت الصحيفة، أن اليونايتد قرر صرف النظر عن ضم جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، للتحرك نحو زميله النرويجي إيرلينج هالاند، وأشارت الصحيفة إلى تراجع الشياطين الحمر عن خطوة سانشو بعد تراجع مستوى الدولي الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل اللاعب أول أهدافه في البوندسليجا، أمس الأحد، في شباك فولفسبورج.

في المقابل، توهج هالاند على مدار عام 2020 منذ انضمامه إلى أسود الفيستيفال في ديسمبر 2019، كما بدأ الموسم الحالي بمعدل تهديفي مميز، مسجلا 10 أهداف في 9 مباريات، وهناك ما يعزز فرص اليونايتد في جلب هالاند إلى ملعب أولد ترافورد، حيث يرتبط اللاعب وعائلته بعلاقة وطيدة مع مواطنه أولي جونار سولسكاير، مدرب الفريق الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي حاول التعاقد مع صاحب الـ20 عاما طوال الصيف الماضي، لكن دورتموند رفض التنازل عنه بأقل من 120 مليون يورو.