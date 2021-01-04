شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: طريقة لعب السيتى تتوجنا بالألقاب ولا نملك القوة للقيام بتحولات سريعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال الفوز على تشيلسي 3-1، امس الأحد، في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا، لشبكة «سكاي سبورتس»، «نجحوا في الضغط في الدقائق الأولى، وعانينا بعض الشيء، لكننا لم نتعرض لأي شيء تقريبا، عدا الهدف في آخر دقيقة، لعبنا بصورة جيدة، هذه نتيجة ممتازة في ملعب ستامفورد بريدج، لكن الطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة، ولا يمكن الفوز بالألقاب دون اللعب بهذه الصورة، تشيلسي أحد أقوى الفرق، هم يعانون منذ المباراة الماضية، لكن يمكن رؤية جودة لاعبيهم على مقاعد البدلاء، كانت لدينا خطة، حاولنا اللعب مثل السابق، ونجحنا في ذلك»

وأضاف، «اللاعبون كانوا مميزين في كل شيء، وخاصة عند امتلاك الكرة، لا يمكن اللعب مثل فرق أخرى، بل علينا اللعب بأسلوبنا، والهجوم في الوقت المناسب، توجنا بالألقاب بهذه الطريقة، وبالتحلي بالمزيد من الصبر، فقدنا هذا الإيقاع بعض الشيء لكننا وجدناه، لا نملك القوة البدنية أو نوعية اللاعبين للقيام بتحولات سريعة، ربما يمكن القيام بذلك عبر رحيم سترلينج وكيفين دي بروين، لكن الآخرين ليسوا كذلك، علينا التسبب في المشاكل للخصم، بداية من حارس المرمى وحتى المهاجم، يجب أن نضع الكرة على العشب، والقيام بألف تمريرة، وانتظار اللحظة المناسبة».