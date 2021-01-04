شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة لـ«النحاس» و«عبدالغني» اليوم والنتائج تتحكم فى سفرهما لتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء عبدالغني، المدرب العام للمقاولون العرب، أن هناك فرصة أخيرة لسفره رفقة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، إلى تونس للتواجد خلال مباراة النجم الساحلي، المقررة يوم الأربعاء المقبل في تونس.

ويحل المقاولون ضيفا على النجم الساحلي، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في القاهرة.

وقال «عبدالغني»، في تصريحات تليفزيونية: «سيتم إجراء مسحة جديدة اليوم الإثنين، وفي حالة ظهور النتيجة سلبية، سنسافر غدا الثلاثاء، لم أشتك من أي أعراض، وظهرت نتيجة المسحة الأخيرة لي إيجابية، بجانب النحاس، جميع أعضاء الجهاز المعاون، رامي عادل وأحمد زهران ومحمد فتحي، سافروا مع بعثة الفريق إلى تونس بالفعل».