شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان»: أثق في كل لاعب بالفريق وهذا الشهر حاسم فى منافستنا على الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار على هويسكا، بنتيجة 1-0 في معقل الأخير «ألكوراز» بالجولة 17 من الليجا.

وقال كومان، خلال لصحيفة «ماركا» الإسبانية، «أعتقد أننا في آخر 20 دقيقة كنا جيدين، وخلقنا الكثير من الفرص الخطرة أمام فريق يدافع بقوة، وكانت مباراة صعبة، لكننا لعبنا براحة بال وسجلنا هدفا رائعا، لم تكن المباراة في الشوط الثاني رائعة جدا، وعانينا قليلا لأنهم حاولوا صناعة الفرص، ونحن دافعنا بشكل جيد، وإذا لم تحسم المباراة مبكرا فأنت تعاني دائما».

وعن «جريزمان» كشف: «أثق بكل لاعب في الفريق، وإذا قررنا اللعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط، فإنه يوجد مساحة لثلاثة مهاجمين، ومع ميسي نراهن على لاعب يمكنه اللعب في العمق مثل ديمبلي، ثم الاختيار بين برايثوايت وجريزمان، برايثوايت قدم أداء جيدا، ولكن هذا لا يعني أي شيء عن وجود جريزمان كبديل، ولدينا الكثير من المباريات ونحتاج إلى جميع اللاعبين، يمكننا التحسن في اللمسة الأخيرة، والتمركز بشكل جيد في المنطقة، وأنا سعيد بهدف فرينكي دي يونج، لأننا نريد من لاعبي الوسط دخول منطقة جزاء الخصم، ونأمل أن نكون أكثر فعالية للفوز بالمباريات بسهولة».

وأشار: «ديمبلي لاعب مميز، لأننا نفتقر إلى أنسو فاتي الذي يمكنه اللعب أيضا كمهاجم أو جناح، ويمنح العمق للفريق، وجيد في موقف رجل لرجل، وبالطبع من المهم أن يكون لديك دائما اللاعب الذي ينطلق في العمق للاستفادة من تمريرات ميسي، لاعبو الوسط، وجوردي ألبا وديمبلي على الجناح خلقوا الكثير من الخطورة، وإذا كان ديمبلي جيدا بدنيا فهو يقدم مستويات رائعة، هذا الشهر مهم جدا لطموحاتنا، لأن لدينا العديد من المباريات خارج الأرض وإذا فزنا بها أعتقد أننا نستطيع القتال، ورأينا هذا اليوم بأنه ليس من السهل الفوز خارج ملعبنا، والقتال على الليجا يعتمد على انتصاراتنا، لقد لعبنا بقوة وتركيز كبير، وإذا كان لدينا هذان الأمران فإننا نتحسن بالكرة، وإذا تمكنا أيضا من التحسن أمام المرمى، فيمكننا أن نحظى بعام مهم وجيد جدا، لقد قلت عدة مرات في بداية الموسم، أننا بحاجة إلى مهاجم للمزيد من المنافسة والمزيد من الأهداف والفعالية، لكن الأمر يعتمد على أشياء كثيرة».