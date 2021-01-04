شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: الإسماعيلى لا يقل عن الزمالك والأهلي وأطالب الوزير بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي السابق، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بالتدخل في أزمة الدراويش، بعد تردى نتائج الفريق في الفترة الماضية وأخرها الخسارة من مصر المقاصة 3-1.

وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية: «تقدمت باقتراح بأن يكون هناك مبادرة بين مجلس إدارة النادي وقدامى اللاعبين، لإنقاذ الفريق، لماذا لا يتم الاستعانة بالنجوم السابقين مثل على أبوجريشة ومحسن عبدالمسيح وعلي غيط داخل النادي؟ ويتم عقد جلسة مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، وكل نجم يقدم اقتراحه لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي».

وأضاف: «تحدثت مع أشرف صبحي هاتفيا، وأخبرته بأن يتحدث مع مجلس الإدارة بشأن عقد جلسة مع النجوم القدامى، ويتم سماع مقترحاتهم، لأن النادي لا يقل عن الأهلي والزمالك، أو التدخل لكنه قال لي أن مشكلة النادي في الجمعية العمومية، جمهور الإسماعيلي في حالة غليان، بسبب ما يحدث في الفريق خاصة بعد الهزيمة أمام مصر للمقاصة».

وتلقى الإسماعيلي هزيمة على يد مصر للمقاصة، بنتيجة 3-1، في مواجهة مقدمة من الجولة السابعة للدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الجديد أبوطالب العيسوي، عند 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.