شكرا لقرائتكم خبر عن «سالم»: «ساسي» يطلب أرقام تعجيزية والزمالك لم يحصل على الدوري في وجوده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أن الكرة الآن في ملعب التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بخصوص ملف تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال «سالم»، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك منح فرجاني ساسي 85% من مستحقاته، وهناك نقطة خلاف حول قيمة الضرائب الجديدة، التي فرضتها الدولة على قيمة عقود اللاعبين وهو أمر خارج عن إرادة النادي».

وأوضح، «فرجاني ساسي طلب السفر إلى تونس للحصول على إجازة، والأمر قوبل بالرفض لأنه غير منطقي التخلي عن لاعب أجنبي محترف في ظل توالي المباريات».

وأكد أن العرض الذي تلقاه فرجاني ساسي كان ضخما، ولكن الزمالك قدم أقصى عرض يمكن أن يقدمه للاحتفاظ بخدمات النجم التونسي، موضحا أن الكرة الآن في ملعب «ساسي»، وأشار إلى أن الأرقام المطلوبة تعجيزية، رغم أن الزمالك لم يحقق إنجازات بالصورة المطلوبة، فالفريق لم يحصد الدوري منذ 5 مواسم، كما أن الموسم الماضي لم يتوج الفريق بأي بطولة.

وأضاف، «ما حدث أمام إنبي وسموحة، كان رسالة لمن يهمه الأمر بأن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، مدرب عادل ويمنح الفرصة للأكثر تركيزا وجاهزية، والفريق يحقق الانتصارات».

وشدد «سالم» على تمسك مصطفى محمد مهاجم الفريق بالرحيل للاحتراف في أوروبا، مؤكدًا أن مسألة تعديل عقده لا تشغله ولم تطرحه إدارة القلعة البيضاء، وأكد «سالم» أن «مصطفى» عاد للتدريبات، وسيحصل على فرصة المشاركة حال عودته للتركيز مع الزمالك، موضحًا أن الإدارة نجحت في الاحتفاظ بخدمات الرباعي، «أوباما» و«شيكابالا» و«جنش» وأحمد أبوالفتوح، وهو أمر رائع.