شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: حزنت من سخرية جماهير الأهلي ضدي بسبب إعلان «الشعر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إن شعر بالحزن بسبب كلام بعض من جماهير الأهلي بسبب تصويره أحد الإعلانات.
وأكد أحمد الشيخ، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحد الصحفيين الأهلاوية قام بتسريب صور الإعلان قبل نزوله بهدف إثارة الجماهير ضدي».
وتابع: «استغرت من حملة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها بسبب تصوير ذلك الإعلان ولم أكن أتخيل أن كل ذلك سيحدث».
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