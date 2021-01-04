أيمن يونس: مدير تعاقدات جديد بنادي الزمالك.. وجلسة أخيرة لحسم مصير مصطفى محمد

أكد أيمن يونس عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك أن مسؤولي الأبيض يحضرون مفاجأة للجماهير، كما تحدث عن مصير مصطفى محمد وملف تجديد فرجاني ساسي.

وقال "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": سيكون هناك مدير تعاقدات جديد في نادي الزمالك سيريح الجماهير وسيكون اسمه بمثابة مفاجأة كبيرة، نحن نعمل الآن على ترتيب البيت من الداخل.

وأضاف: فرجاني ساسي لاعب محترم ويرغب في نادي الزمالك والعكس صحيح، هو كان يريد أن يحصل على مستحقاته المتأخرة ثم يتحدث في الأمور القادمة، هو ووكيله وحبان الزمالك، لكن في النهاية الأرقام المطلوبة كبيرة، البعض قال إنه يتمارض ولكنه كان مصابًا بالفعل، الشائعات حولنا كثيرة وهذه ليست الحقيقة.

وتابع "يونس": لدينا بعض الأفكار ونجهز لبعض الأمور مع المستشار عماد عبد العزيز وندرس كل الطرق من أجل الاحتفاظ باللاعب، ونحاول حل الإمكانيات المادية، هو لا يشارك لأنه مصاب، والطبيب أعطاه راحة لمدة 10 أيام.

وفيما يخص التجديد مصطفى محمد، قال "يونس" : مصطفى محمد ابننا ولاعب مهم، ومن اليوم الأول قلت له من حقك تجديد عقدك، ومن حقك التفكير في الاحتراف، عقدنا معه جلستين وستكون هناك جلسة أخيرة حاسمة معه خلال الأسبوع الجاري، لأن من حق اللاعب أيضًا أن يعرف مصيره.