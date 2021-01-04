المقاصة يضرب الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في مباراة مثيرة.. ويصعد للمركز السابع بالدوري

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا مستحقًا على الإسماعيلي، بنتيجة 3-1، في اللقاء، الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز في نسحته الـ62، حيث بدأ اللقاء بهجوم وضغط متقدم من قبل لاعبي مصر المقاصة، ما أسفر عن محاولة هجومية من الجبهة اليمنى عن طريق مروان حمدي، أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب، وفي الدقيقة 10 من عمر اللقاء ومن خطأ فادح من مدافعي الإسماعيلي في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله باولن فوافي، ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله مروان حمدي المنطلق داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

تفاصيل اللقاء

وبعد إحراز المقاصة الهدف تراجع إلى الخطوط الدفاعية، وسط هجوم من قبل لاعبي الإسماعيلي، والذي أسفر عن هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 37 عن طريق شكري نجيب.

وبعدها انحسرت الكرة في وسط الملعب، وسط مخاوف كلا الفريقين من استقبال هدف جديد يربك الحسابات.

المقاصة يضغط في الشوط الثاني

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرًا، حيث ضغط لاعبي المقاصة على الخطوط الدفاعي لفريق الدراويش، أسفرت عن احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي، ترجمها تنفيذ عصام صبحي بهدف من تسديدة خادعة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد صبحي، بالدقيقة 57، وبعدها بدقيقتين، ومن تمريرة بينية من شيميلس بيكيلي لزميله مروان حمدي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي تمكن من السيطرة عليها ثم مراوغة شريف رضواني أخر مدافعي الفريق قبل أن يسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وبعدها حاول لاعبي الإسماعيلي، تعويض النتيجة، ولكن دفاع المقاصة نجح في التصدي لها بنجاح.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 7 نقاط بالمركز الثامن، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط بالمركز التاسع.

وأحرز ثلاثية الفريق الفيومى مروان حمدي "هدفين" وعصام صبحي من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد شكرى نجيب من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وخالد مصطفى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وجاء تشكيل الاسماعيلى كالتالي ..

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، كاستيلو ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، محمود البدرى ، فخر الدين بن يوسف