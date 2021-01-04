موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على ساوثهامبتون، في العاشرة مساء غدا الإثنين، في الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بالتعادل المخيب للآمال جولتين متتاليتين أمام ويست بروميتش 1-1، ونيوكاسل 0-0.

ويحتل ليفربول المركز الأول بـ33 نقطة، متفوقا على مانشستر يونايتد، بفارق الأهداف، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز التاسع بـ26 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا وماتيب للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فيليبس، فابيانو، روبتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: حسن العيدروس.