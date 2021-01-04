بعد الجدل التحكيمي.. إنبي يعلن استبعاد حكم «الفار» في مباراة الزمالك

أعلن نادي إنبي اليوم الأحد، أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي، لمدة شهر.

وتعرض إنبي للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نادي إنبي، في بيان نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم لمدة شهر.

وأشار النادي البترولي في بيانه إلى أن قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة جاء بسبب عدم استدعاء حكم الفيديو لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح إنبي، رغم الخطأ الذي ارتكبه إمام عاشور لاعب الزمالك، وأوضحت الكاميرات صحة ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.

وكانت مباراة الزمالك وإنبي قد شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث شهدت عرقلة واضحة من إمام عاشور (لاعب الزمالك) لكريم فؤاد (لاعب إنبي) داخل منطقة الجزاء، في ظل عدم تدخل حكم الفيديو المساعد.

ولم يعد حكم القلاء محمد الصباحي إلى شاشة "الفار" من أجل احتساب الخطأ. وأقر خبيرا التحكيم أحمد الشناوي وسمير محمود عثمان، في تحليل الأداء التحكيمي عقب المباراة، باستحقاق إنبي لركلة جزاء صحيحة.