شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه البنك الأهلي وديًا استعدادًا للمقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب أبناء الجنوب، نظيره البنك الأهلى، عصر اليوم الإثنين، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين استعدادًا للجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يلتقى أسوان يوم السبت المقبل مع نظيره مصر المقاصة، بحثًا عن تصحيح المسار فى البطولة المحلية بعدما تلقى أبناء الجنوب 3 هزائم متتالية بالجولات الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفنى لأسوان فى تجهيز اللاعبين للقاء المقاصة من خلال المباراة الودية مع البنك الأهلى، وتصحيح أخطاء المباريات السابقة وخاصة فى الخط الدفاعي.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 6 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى أول مباراتين على إنبى ثم طلائع الجيش، قبل الخسارة فى 3 مباريات متتالية أمام المصرى والجونة والإسماعيلى.

وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 آخرين، ويعتبر هيثم الفيل كابتن الفريق هو هداف أسوان حتى الآن برصيد هدفين.

ويعود سامى الشيشينى لقيادة أسوان من الملعب فى مباراة المقاصة، وذلك بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنية، عقب اعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة اسوان والجونة بالجولة الرابعة، والتى انتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.

وكان الشيشينى قد خضع لتلك العقوبة فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة ليقود الفريق من خارج الملعب، فى اللقاء الذى خسره أبناء الجنوب بهدفين نظيفين.