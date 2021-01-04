شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وكهربا يدعمان الأهلي فى موقعة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، لاعبا الأهلي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى مباراة الغد أمام سونيديب، بطل النيجر، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا، بعد غياب الأول منذ مباراة المارد الأحمر الأولى فى الذهاب، وكذلك الغياب عن مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالدوري وغياب الثانى عن مباراة دجلة.

ويعد أفشة وكهربا من العناصر الأساسية فى صفوف الأهلي، وأحد الحلول الهجومية التي يعتمد عليها موسيماني في زيادة الفاعلية الهجومية للمارد الأحمر، ودورهما المؤثر في الربط بين خطي الهجوم والوسط، بخلاف التكملة الهجومية كمهاجم ثان، بخلاف تميز أفشة فى التصويب عن بُعد.

واكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، ظهر أمس الأحد، بخوض مران استشفائى، وأدوا مراناً فى الجيم عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة، وعلى الرغم أن الجهاز الفنى كان قد أعلن أن الفريق سيخوض مراناً اليوم، إلا أنه تراجع وقرر الاكتفاء بمران استشفائى قبل أن يخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر، المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى فاز على سونيديب فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى أليو ديانج، وحصل الفريق على راحة من المران أمس عقب مباراة وادى دجلة، الجمعة الماضى، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري.