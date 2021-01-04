شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع بعثة المقاولون العرب المتواجدة فى تونس، اليوم الإثنين، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، والتى يجريها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ3 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى ذئاب الجبل التعادل بأى نتيجة إيجابية فى تونس لاجتياز هذا الدور.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين أخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعوا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويأمل النحاس وعبد الغنى فى تحول مسحتهما من إيجابية إلى سلبية خلال الساعات القليلة المقبلة، أملاً في اللحاق بالبعثة غدًا الثلاثاء على أقصى تقدير، على أن يخضعا للمسحة الطبية من قبل الكاف فى نفس اليوم.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل و23 لاعبًا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكرى وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكرى.