اخبار الرياضه

نشرة الأحد.. صفقة الأهلي الجديدة في التتش.. والإسماعيلي يعود لنزيف النقاط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الأحد 3 يناير 2021.

الزمالك: ساسي لا يتمارض.. وتعاني من كثرة الأكاذيب والفتن

رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي برباعية في

الإسماعيلي يعود لنزيف النقاط بخسارة أمام المقاصة بثلاثية

اتحاد الكرة يحول تقرير "أزمة الشباب" للجنة الانضباط

سيتي يتحدى ويضرب في معقله بالثلاثة

بعثة المقاولون تصل إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية

إنتر يسحق كروتوني ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

رسميا.. لاعب الأهلي ينتقل إلى الجونة (محدث)

صورة.. صفقة الأهلي الجديدة في التتش

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا