نشرة الأحد.. صفقة الأهلي الجديدة في التتش.. والإسماعيلي يعود لنزيف النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 3 يناير 2021.
الزمالك: ساسي لا يتمارض.. وتعاني من كثرة الأكاذيب والفتن
رونالدو يقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي برباعية في الدوري الإيطالي
الإسماعيلي يعود لنزيف النقاط بخسارة أمام المقاصة بثلاثية
اتحاد الكرة يحول تقرير "أزمة الشباب" للجنة الانضباط
سيتي يتحدى كورونا ويضرب تشيلسي في معقله بالثلاثة
بعثة المقاولون تصل إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية
إنتر يسحق كروتوني ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا
رسميا.. لاعب الأهلي ينتقل إلى الجونة (محدث)
صورة.. صفقة الأهلي الجديدة في التتش